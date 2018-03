Birouri de vis la Openville! Cum arata cea mai moderna cladire office din Timisoara - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fete prietenoase, in spatii cu multa lumina, in care toti socializeaza si pare ca munca este distractiva. Asa ar arata, probabil, pentru multi, spatiul ideal de munca. Acum, acest lucru nu e doar desprins din filme, ci cat se poate de real, la Timisoara, in cea mai noua cladire de birouri inaugurata in ansamblul mixt Openville. In United Business Center 1 (UBC 1), angajatii au parte de dotari de ultima generatie si beneficii multiple. Calitatea este vizibila pana la cele mai mici detalii, de la pardoseli din granit perfect lustruite, pereti cu texturi deosebit de elegante si imbinari de materiale, pana la corpurile de iluminat care duc cu gandul la opere de arta. Accesul la nivelurile superioare se face prin sisteme de control ...