Biserica lovita de fulger in timpul slujbei. 16 persoane au murit, 140 au fost ranite

16 persoane au murit si 140 au fost duse la spital, dupa ce au fost loviti de fulger, duminica, in timp ce participau la o slujba religioasa intr-o biserica din Rwanda. Incidentul a avut loc in sudul orasului Nyaruguru, in localitatea Gihemvu, cand un fulger a lovit o biserica adventisa, in timp ce oamenii se aflau in interior la o slujba, a declarat primarul Habitegeko Francois, citat de AFP, conform BBC News. Astfel, cel putin 16 persoane au murit, iar 140 au fost transportate la spitale si centre de recuperare. Vezi si: Stare de alerta! Un meteorit a cazut la periferia orasului - VIDEO „Doctorii spun ca doar trei credinciosi sunt in stare critica, dar starea lor se amelior ...