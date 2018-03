Biserica Sfantul Mihail din Piata Unirii, inchisa timp de 3 ani. Renovarea cladirii va costa 18 milioane de lei

Biserica Sfantul Mihail va fi inchisa pe o perioada de 3 ani

Clujenii nu vor mai avea acces in interioriorul Bisericii Sfantul Mihail timp de 3 ani, dupa ce vor incepe lucrarile de reamenajare a constructiei.

Biserica romano-catolica a obtinut de la Uniunea Europeana un sprijin de 18 milioane de lei pentru renovarea cladirii-monument, ale carei costuri totale se ridica la 22 de milioane de lei, potrivit portalului maghiar de stiri maszol.ro.

Contractul de finantare a fost semnat de protopopul Sándor Kovács, in octombrie 2017, cu doua luni inainte de moartea sa. Potrivit preotului capelan Stelian Veres, planul tehnic al renovarii va fi depus in luna martie, alegerea executantului urmand sa aiba loc dupa aprobarea proiectului. Este probabil ca lucrarile sa inceapa intre Pasti si Rusalii.

Redeschiderea pentru public a bisericii renovate este planificata sa aiba loc in toamna anului 2021. Cu toate acestea, se doreste ca o data pe luna sa se asigure posibilitatea ca cei interesati sa poata efectua vizite de lucru la biserica mentionata, arată Monitorul de Cluj.

In opinia preotului capelan, cele mai mari interventii vor fi restaurarea structurii acoperisului bisericii, reorganizarea tiglelor si curatarea peretilor de piatra. In acelasi timp, biserica va fi dotata cu un sistem de iluminare si o retea electrica moderna, precum si cu un sistem de incalzire, iar turnul urmeaza sa fie deschis in mod permanent pentru vizitatori. Aici vor fi expuse cateva dintre altarele in stil baroc, inlaturate din biserica in 1951.

Constructia de lunga durata a bisericii gotice a inceput in a doua jumatate a secolului al XIV-lea si s-a incheiat in prima jumatate a secolului al XV-lea. Actualul turn, in stil neogotic, a fost construit intre 1837 si 1859. In timpul ultimei interventii majore, cea din 1951, bolta baroca deteriorata a sanctuarului a fost demolata, fiind reconstruita bolta gotica originala din beton armat. Tot atunci au fost restaurate si acele picturi, care sunt vizibile si astazi pe peretii bisericii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.