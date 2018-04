Biserica Sfintii Imparati“ din Harsova, transformata in grajd de cai in Primul Razboi Mondial

Ca multe lăcașuri de cult din Dobrogea, și biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ din Hârșova, județul Constanța, a avut de suferit în anii de ocupație din Primul Război Mondial, fiind transformată în grajd de cai. Construită între 1904 și 1909, Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ a purtat mai întâi hramul „Sfântul Nicolae“, hram preluat de la vechea biserică din localitate, în care s-a slujit până la ridicarea celei noi. Ulterior, consilierii parohiali au luat decizia de a schimba hramul în cel actual. Am făcut această precizare deoarece, în articolul precedent, în care am prezentat activitatea preotului militardin Hârșova, menționam că acesta a slujit la Biserica „Sfântul Nicolae“, în realitate fiind vorba de aceeași biserică.Într-un istoric al parohiei din anul 1967, preotulmenționează situația bisericii din anii Marelui Război:„În 1916 armata turcă a prefăcut biserica în grajd de cai, iar cărțile și celelalte obiecte de cult au fost arse, iar altele aruncate pe străzi. În 1922 biserica a fost resfințită și redată cultului“.Această situație a fost observată și de locuitorii din Hârșova care s-au întors la casele lor din refugiul din Moldova. Astfel, Comisia interimară a Primăriei Hârșova a redactat, pe 13 mai 1919, o cerere către episcopul Nifon al Dunării de Jos, prin care îl înștiința de situația bisericii și îi cerea ajutorul:„Prea Sfinte, Dușmanii barbari ai neamului Românesc, în timpul ocupațiunii vremelnice a acestui pitoresc orășel, prin actele lor de terorism cu care sunt înzestrați, schingiuind tot ce e Român prin cele mai teribile chinuri, iar gospodăriile noastre incendiindu-le și distrugându-le, le-au prefăcut într-un morman de ruine.Reîntorși aici din pribegie, grație voinței celui Atotputernic, am găsit intactă clădirea mărețului locaș sfânt bisericesc, care face față comunei noastre și vizitatorilor străini, însă lipsită în complet de odoarele sfinte, strict trebuincioase serviciilor divine, precum: odăjdii, sfinte vase, cruce, sfeșnice, candele, steaguri și altele. Cum în aceste împrejurări, deocamdată suntem puși în absolută imposibilitate de a le procura, fie că nu se pot găsi, fie că și mijloacele bănești ar împiedica aceasta, mai ales față de înfometarea ce există printre populațiunea orașului, încrezători în mărețele acte de patriotism și binefaceri ce zilnic, ca mare păstor al turmei, vărsați asupra păstoriților, vă rugăm profund Prea Sfințite, ca apreciind dragostea ce avem de a nu fi privați niciun moment de sfintele slujbe Dumnezeiești, din cauza lipsei unei asemenea odoare, să binevoiți a dispune să putem obține în cel mai scurt timp, cel puțin cu împrumut atari odoare (...)“.Din păcate, Episcopia Dunării de Jos nu a putut satisface cererea, motivele fiind expuse de episcopul Nifon în rezoluția cererii:„Să se comunice Dlui Primar că odoarele și veșmintele ce am avut disponibile în Galați s-au dat pe la bisericile sărace și pe la preoții militari din Basarabia, și că, actualmente, cu multă părere de rău, nu-i putem satisface cererea (...)“.Pentru că la sfârșitul războiului preotul militar Vasile Vasilescu, parohul bisericii, a rămas în Basarabia, Episcopia Dunării de Jos - Galați a numit paroh la Hârșova tot un (fost) preot militar, pe părintele. Părintele Coadă a fost cel care s-a ocupat de restaurarea bisericii din Hârșova și de împodobirea ei cu toate cele necesare pentru săvârșirea slujbelor, biserica fiind astfel resfințită în anul 1922.Preoții care au slujit în Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ din Hârșova sunt:, urmat de fratele săușiAstăzi, preoții bisericii sunt părintele parohși părintele, care, cu multă dăruire, sunt implicați în viața comunității prin diverse proiecte social-filantropice.Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului, Dosar Parohia Sf. Nicolae, Hârșova, 1910-1922, Caseta 94, Dosar 7.Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului, Registru Inventar Parohia „Sfinții Împărați“ Hârșova, 1967Ionuț Druche