BIZAR - O specie de insecta iși alapteaza puii precum mamiferele VIDEO

Exista o specie de paianjen care e cu totul speciala. Seamana cu furnicile, dar are apucaturi de mamifer, se pare, din moment ce isi hraneste puii cu laptele pe care il produce. La fel cum procedeaza cainii, pisicile sau soarecii.

Pe numele stiintific Toxeus magnus, aceasta specie de paianjen chiar isi alapteaza puii mai mult decat soarecii, arata Science Alert . Nu are sani, dar a gasit o metoda de a-si hrani puii.Descoperirea a fost facuta de Chen Zhanqi si echipa sa, de la Academia Chineza de Stiinte, care a observat niste comportamente ciudate la aceasta specie de paianjen. In primul rand, nu formeaza colonii, asa cum fac furnicile pe care par ca le imita. Iar in cuiburile gasite in salbaticie au fost descoperiti nu doar pui, ci membri ai familiei, urmasi, ajunsi aproape la maturitate.Tocmai asta i-a atras atentia cercetatorului, care a studiat in laborator mai multi membri ai speciei.Indata ce familia s-a acomodat cu noul cuib artificial si a avut urmasi, cercetatorul a observat ca puii iesiti din oua nu au parasit cuibul timp de 20 de zile, timp in care mama nu le-a adus hrana. Iar cand in sfarsit au iesit din cuib, a mai observat ceva ciudat. Erau atasati de mama, intocmai cum fac puii mamiferelor. Iar mama parea tandra cu ei, grijulie, o noua ciudatenie.La o analiza mai atenta, oamenii de stiinta au observat ca mama chiar producea un lapte pentru puii ei. Unul bogat in nutrienti, continand de patru ori mai multe proteine decat laptele de vaca, dar si zaharuri si grasimi.

Iar puii nu sunt deloc putini: intre 2 si 36! S-a observat ca, desi dupa 20 de zile pot parasi cuibul (varsta la care soarecii sunt intarcati), puii inca mai sug - pana la 40 de zile. Iar asta le asigura o rata de supravietuire de 76%.



Cat despre componenta laptelui, se crede ca e vorba despre ovule nefertilizate, se mai arata intr-un raport publicat de jurnalul Science.