Bizon in trafic! Mai multe tramvaie au ramas blocate dupa ce un sofer si-a parcat masina fix pe linia de tramvai

UPDATE: S-a incercat miscarea masinii cu mana, dar fara succes. Stire initiala: Blocaj rutier in zona Targu Cucu. Un bizon, sofer participant la trafic s-a gandit ca isi poate parca masina exact unde doreste fara nicio consecinta. In urma nepasarii sau nestiintei soferului, in zona au ramas blocate peste 10 tramvaie, iar zecile de calatori sunt nevoiti sa astepte pana la aparitia soferului cu pricina. In urma cu putin timp, polististii locali au ajuns la fata locului si, cel mai probabil il vor sanctiona pe soferul vinovat. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...