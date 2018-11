Black Friday in cifre si... pariuri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua celor mai mari reduceri din an se apropie si in Romania, iar agentia de pariuri online Unibet a lansat pasionatilor de astfel de divertisment o provocare inedita: pariuri legate de performantele de Black Friday ale celui mai mare magazin online romanesc, eMag. Retailerul a fost primul care a popularizat acest concept pe piata locala. Black Friday 2018 se desfasoara la eMag pe data de 16 noiembrie. Ziua a fost aleasa astfel incat sa existe timp suficient pentru a se livra toate comenzile pana la final de luna si pentru a se pregati probabil noile promotii din luna decembrie. Asa cum a obisnuit si in anii trecuti, eMag este gata sa "atace" depasirea propriilor recorduri. Campania de promovare a promotiilor de Black F ...