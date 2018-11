Black Friday la Poliția Romana! Mesajul viral postat pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne

"Ghici cine a participat la macel?", este anuntul unei noi dezvaluiri RISE Project in cazul celebrelor TelromanLeaks. Publicatia a postat pe Facebook mai multe inregistrari de la o partida de vanatoare organizata in Teleorman.

Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri fierbinți la Antena Stars și a vorbit, deschis, despre o parte consistentă a trecutului său. Celebrul designer dă cărțile pe față și își asumă fiecare moment al vieții sale tumultoase. Nu are regrete și spune că a fost, din adolescență, un rebel. Nu va uita, niciodată, […]