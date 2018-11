Black Week CEL.ro. Cele mai tari laptopuri pe care sa le cauți in oferta

Joi are loc prima şedinţă de guvern în noua formulă după remanierea eşuată parţial. Începând cu ora 11,50, Executivul de la Bucureşti se reuneşte cu guvernul de la Chişinău. Citește mai departe...

Vremea va fi deosebit de rece în regiunile extracarpatice, iar în restul ţãrii valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale în ultima decadã a lunii noiembrie. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între -3…-2 grade în jumãtatea de nord a Moldovei şi 6…8 grade în regiunile vestice; minimele termice vor fi cuprinse […]