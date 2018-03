Blestem dupa moarte! Fosta sotie a unui om de afaceri, decedat in conditii suspecte, este distrusa! Un imprumut de aproape 1 milion de euro i-a pus capacul

Doina Claudia Pavlov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Doina Dobrincu, fosta sotie a unui om de afaceri iesean, mort in conditii suspecte, este cautata de executori • Mai multe terenuri situate in zona comunei Letcani vor fi scoase la vanzare • Datoriile la banci nu au mai fost achitate • Cei interesati pot participa la licitatia din cursul acestei saptamani • Dupa moartea sotului, bunurile societatii Intersab Construct SRL au fost propuse pentru valorificare • Doina Pavlov a facut sa dispara si un autoturism Toyota Land Cruiser, ce valora in urma cu sapte ani aproximativ 30 de mii de euro Doina Claudia Pavlov, acum Dobrincu dupa ce s-a recasatorit, fosta sotie a omului de afaceri iesean Bogdan Pavlov, care s-a sinuc ...