Blestemul de mama / VIDEO

Ferească Dumnezeu să vă scape din gură vorbe rele asupra copiilor voştri, că blestemul se lipeşte ca ceara şi asupra soţilor voştri, şi asupra fiicelor voastre. Feriţi-vă de blestem ca de foc! Noi foarte uşor blestemăm. Şi pe sine ne blestemăm. Mama care blesteamă e o smintită! Nu-şi dă seama că totul se prinde şi