Blestemul investitiei City Park Mall din Constanta: Tot felul de probleme la centrul comercial ridicat in parcul Tabacarie pe vremea lui Radu Mazare (galerie foto)

Despre Constanta Shopping City SRL, cea care deţine City Park Mall

City Park Constanţa SRL, date oficiale

Transformarea parcului Tăbăcărie în mall, proiect de anvergură al lui Mazăre

Ridicat pe un teren rupt din parcul Tăbăcărie din municipiul Constanţa, centrul comercial City Park Mall pare să fie blestemat. Inundaţii, incendii, tavane prăbuşite peste cumpărători sunt unele dintre evenimentele petrecute în renumitul centru comercial din municipiul Constanţa, ridicat pe vremea când primar al oraşului eraIeri, militarii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ au fost solicitaţi să intervină pentru a lichida şi a localiza un incendiu izbucnit la hornurile din zona Food din City Park Mall Constanţa. Circa 1.500 de persoane au fost evacuate.Acesta nu este însă primul incident care are loc în incinta City Park Mall. Pe 5 iulie anul curent, tavanul magazinului Hermosa s-a surpat şi a căzut, iar una dintre cliente a fost rănită de bucăţile de tavan fals.După aproximativ 20 de ore, reprezentanţii centrului comercial au transmis un comunicat prin care îşi exprimau regretul cu privire la evenimentul în urma căruia o persoană a suferit răni uşoare, provocate de desprinderea unei bucăţi din tavanul fals al magazinului Hermosa, din cadrul City Park Mall.În luna decembrie 2017, centrul comercial din parcul Tăbăcărie a fost scena unor imagini aproape desprinse din filmele de acţiune. O parte dintr-un plafon s-a prăbuşit peste podeaua mallului, în timp ce acesta era deschis publicului şi aglomerat. Din fericire, nu au existat victime. Reprezentantul mallului,, a explicat că incidentul s-a produs pe fondul lucrărilor de reamenajare care se desfăşurau la acel moment pe timpul nopţii în aripa veche a centrului, alături de un furnizor. Concret, se pare că o parte a lucrării nu a fost securizată. Ulterior, toate lucrările au fost verificate pentru prevenirea repetării unor astfel de accidente.Tot în luna decembrie a anului trecut, un incendiu a izbucnit într-unul dintre spaţiile comerciale din mall. Din fericire, magazinul a luat foc după ora 22.00, când se termină programul, aşa încât la momentul respectiv nu se aflau cumpărători în incinta centrului comercial. Flăcările au fost stinse rapid, nu au existat victime, cu excepţia unuia dintre lucrătorii serviciului privat ce se ocupă cu securitatea la incendiu a mallului, care a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-a rănit la mână cu un fier.De asemenea, un bărbat a ajutat la evacuarea rapidă a persoanelor din interior şi a fumului, legând uşile de la intrare cu propria curea de la pantaloni. Focul izbucnise la unul dintre magazinele de la nivelul Lac al mallului, spaţiul fiind distrus de flăcări.La sfârşitul lunii iulie 2017, aripa nou construită a fost inundată în timpul unei ploi torenţiale. Clienţii mall-ului nu au stat pe gânduri şi au filmat şi fotografiat „minunea“ pentru a împărtăşi şi amicilor internauţi păţania din cel mai nou mall din Constanţa.În luna noiembrie 2017, parcarea subterană a centrului comercial s-a umplut de un fum dens. Potrivit reprezentanţilor ISU „Dobrogea“, calarea motorului unui autoturism a produs un fum dens în parcarea subterană a mallului şi a declanşat alarma. Instalaţia de detectare a fumului a pornit în momentul în care s-a dispersat fumul.În octombrie 2016, clienţii centrului comercial au fost evacuaţi imediat după ce s-a auzit o alarmă puternică. Ulterior, reprezentanţii mallului au explicat că a avut loc verificarea sistemelor de siguranţă, inclusiv testarea alarmei de evacuare. În cadrul exerciţiului, nimeni nu a fost rănit, informaţii au fost transmise către cumpărători de către agenţii de pază şi personalul de la InfoDesk, iar activitatea a fost reluată în aproximativ zece minute.Nu în ultimul rând, în februarie 2013, tavanul le dăduse din nou de furcă celor de la mall. De data acesta, o persoană a sunat la 112, potrivit relatărilor presei din perioada respectivă, anunţând că s-a prăbuşit o parte din plafonul unui magazin cu articole sportive din incinta centrului comercial. Şi cu această ocazie, reprezentanţii City Park Mall au declarat că nu au fost victime.În octombrie 2013, clienţii magazinului Bershka din centrul comercial City Park Mall din Constanţa s-au trezit, din senin, stropiţi din tavan de sistemul anti-incendiu. Magazinul a fost evacuat, iar angajaţii City Park Mall s-au ocupat să rezolve problema şi să evacueze apoi apa care s-a strâns în incinta magazinului. Atunci a fost vorba despre o defecţiune a sistemului de stingere a incendiilor.Constanta Shopping City SRL, firma care deţine City Park Mall din parcul Tăbăcăriei, a fost înfiinţată în anul 2013. Sediul social al firmei este în Bucureşti, Calea Floreasca. Capitalul social subscris de 10.000 lei, integral vărsat, este compus din 1.000 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei.Constanta Shopping City SRL este controlată de asociaţi persoane juridice - NE Property Cooperatief UA, cu sediul în Olanda, cu 99,9% din capitalul social, NEPI Bucharest Two SRL, cu0,1% din capitalul social. Persoane împuternicite sunt:NEPI Investment Management, reprezentată deşiConstanta Shopping City SRL se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. În anul fiscal 2015, societatea cu zero angajaţi a declarat o cifră de afaceri de 1.1354.863 de lei şi o pierdere de 20.260.568 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, societatea cu zero salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 57.441.892 de lei şi o pierdere de 40.589.594 de lei. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: zero salariaţi, cifră de afaceri de 82.008.535 de lei şi o pierdere de 16.746.329 de lei.City Park Constanţa SRL, fosta Everest Investiţii şi Consultanţă SRL, deţine terenul pe care se află centrul comercial City Park Mall din Constanţa. Potrivit Registrului Comerţului, City Park Constanţa SRL a fost înmatriculată în anul 2005 şi are sediul social în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 90.000 de lei, integral vărsat, este compus din 9.000 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi persoane juridice sunt NEPI Bucharest Two SRL, cu 0,01% din capitalul social, şi NEPI Four Real Estate Solutions SRL, cu 99,99% din capitalul social. Persoane împuternicite sunt: Sebastian Mahu, Alina Maxim, Ovidiu Andrei Pop, Iuliu Bartha Șteţ, NEPI Investment Management SRL, reprezentată prin Eliza Predoiu, Anca Silviana Nacu, Mirela Florenţa Covaşă. Cenzorul companiei este Ernst & Young Assurance Services SRL, reprezentată prin Garry Rex Collins. City Park Constanţa SRL se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.În anul fiscal 2014, firma cu 14 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 47.011.350 de lei şi un profit de 5.836.712 lei. De asemenea, în anul fiscal 2015, firma a avut 10 salariaţi, cifră de afaceri de 43.709.279 de lei şi profit zero lei. Situaţia financiară pe anul 2016 este următoarea: cifră de afaceri netă de 30.709.635 de lei, un salariat şi profit de 10.045.166 de lei.Puţini constănţeni cunosc povestea City Park Mall, dar mulţi îşi amintesc de intrarea în parcul Tăbăcărie, unde se afla şi restaurantul Bulevard. „Părintele“ City Park Mall este fostul primar,. Imediat după ce s-a instalat la Primărie, în anul 2000, Radu Mazăre şi-a propus să pună bazele juridice pentru construirea unui megacentru comercial chiar la intrare în parcul Tăbăcărie. Planul său a fost pus în practică pas cu pas şi acum face obiectul unui dosar penal.Din documentele pe care ZIUA de Constanţa le-a obţinut după procesele cu Primăria reiese premeditarea unei afaceri imobiliare în care primarul Radu Mazăre a avut interesele sale. Povestea City Park Mall începe cu şedinţa Consiliului Local din 28.09.2000, când Radu Mazăre, în calitate de primar, a pus în discuţie Hotărârea de Consiliu Local nr. 396, prin care s-a propus spre aprobare Consiliului Local Studiul de Oportunitate pentru Centru de Agrement, Cultură şi Comerţ - Mall din zona parc Tăbăcărie şi Planul Urbanistic de Detaliu în vederea concesionării prin licitaţie a 40.050 mp teren - proprietate a municipiului Constanţa.