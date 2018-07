Blocaj atmosferic! Meteorologii anunta viituri si ploi masive in saptamana 22 - 26 iulie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Instabilitate atmosferica accentuata, ploi insemnate cantitativ, risc de inundatii si viituri ne asteapta in saptamana 22 - 26 iulie. In timp ce nordul Peninsulei Scandinave se confrunta cu cele mai ridicate temperaturi din ultimii zeci de ani si cu o seceta extrema, Romania se pregateste de un nou val de ploi insemnate si furtuni. Un nucleu de tip cut-off low originar din zona Marii Mediterane, va fuziona cu o alta depresiune, centrata deasupra Ucrainei, generand o situatie de blocaj atmosferic in zona Peninsulei Balcanice, scrie Meteo Romania. In aceste conditii, gradul de instabilitate atmosferica va fi in crestere, incepand chiar din aceasta noapte, cand, conform unor modele numerice de arie limitata, dinspre Ungaria vor pat ...