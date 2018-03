Blonda la mare

O blonda proaspat sosita la mare se adreseaza receptionerului de la hotel:

– As dori o camera cu vedere la mare. cat m-ar costa?

– Cam 4 milioane de euro!

– Esti nebun? Dar ce are special camera respectiva?

– Nu are nimic deosebit, numai ca trebuie sa daram hotelul din fata!

