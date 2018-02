O blonda la volan! Brusc, loveste un camion!



Soferul ii face semn si intra impreuna intr-o parcare! Ies din masini!



El ia o bucata de creta si deseneaza un cerc pe asfalt! O pune pe blonda sa intre in cerc si ii spune ca nu are voie sa-l paraseasca deloc! Blonda il asculta!



Furios, el se duce la masina ei si ii taie toate cauciucurile!



Blonda incepe sa rada!



Asta l-a facut si mai nervos pe soferul de camion! S-a intors si i-a spart absolut toate geamurile de la masina!



Blonda rade isteric si de data asta!



Livid, omul cedeaza si o intreaba:



-De ce naiba razi in halul asta?



Blonda raspunde zguduindu-se si mai tare de ras:



-Pai cand te-ai intors cu spatele am sarit de trei ori in afara cercului!

