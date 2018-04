Blonda si politistul

Un politist care isi facea rondul de noapte vede la un moment dat o blonda care statea in genunchi sub un stalp de iluminat public. Se apropie si o intreaba:

– Buna seara, dar ce faceti aici?

– Mi-am pierdut inelul cu diamant si il caut.

– Daca vreti, va ajut, numai sa-mi spuneti cam in ce loc a cazut…

– Pai mi-a cazut la blocul vecin, dar aici este lumina si pot sa-l caut.

