Blue Air are un nou director general: Marius Puiu a preluat functia

Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca dupa numarul de pasageri transportati, a anuntat luni retragerea din functie a directorului general Gheorghe Racaru si nominalizarea lui Marius Puiu in functia de director general al companiei. Gheorghe Racaru, 70 de ani, a fost director general al Blue Air inca din prima zi a companiei (13 decembrie 2004), si exceptand o scurta pauza in perioada 2009-2013, si-a mentinut functia pana astazi. „A fost un privilegiu sa conduc aceasta echipa talentata si sunt mandru ca am avut oportunitatea sa lucrez cu oamenii talentati pe care Blue Air ii are. Decizia de astazi vine dupa cateva luni de reflectie. Atat eu, cat si Marius, impartasim aceeasi viziune in ce ...