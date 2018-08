BMW cu numere false vazut circuland pe o strada din Suceava!

Pesta porcina scapă de sub control. Specialiștii susțin că un milion de animale ar putea fi sacrificate până la finalul anului, adică un sfert din efectivele din întreaga țară. Citește mai departe...

Gigi Becali a anuntat ca vrea sa se impace cu Armata Romana, dupa ce in ultimii ani a pierdut marca "Steaua" si a fost obligat de instanta sa schimbe numele echipei.

Cătălin Botezatu s-a distrat de minune în prima noapte albă de la Untold 2018, cel mai mare festival de muzică electronică din Europa! Cunoscutul designer a avut o apariție simplă, dar șic și a întors privirile a zeci de petrecăreți. Juratul de la “Bravo, ai stil!” a petrecut alături de un grup de prieteni numeros, […] The post Cătălin Botezatu, sărutat cu patos de o brunetă focoasă la Untold! Imagini senzaționale din zona VIP a celebrului festival appeared first on Cancan.ro.