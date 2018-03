BNR a respins cererea grupului ungar OTP de achizitie a Bancii Romanesti

BNR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de achizitie a Bancii Romanesti, decizie fara precedent la un asemenea nivel, ceea ce ridica multe semne de intrebare legate de motivele acestei respingeri. De altfel, acum doua saptamani si Sandor Csanyi a declarat oficial ca are o presimtire legata de decizia BNR, scrie Ziarul Financiar. Vezi si: EXPLOZIV! Raport intern, strict secret, intrat in posesia BZI! Fara precedent: toate datele clientilor Raiffeisen, in pericol! Cei mai tari hackeri au controlat calculatoarele bancii! In vara lui 2017, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece de achizitie a Bancii Romanesti. Conform unor surse de pe piata, OTP a ...