BNR cinsteste sarbatoarea dobrogenilor, printr-un gest onorant: Emisiune numismatica dedicata implinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania

„Cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România, inițiativa Băncii Naționale Române, de a emite aceste monede comemorative, este una lăudabilă și face cinste întregii țări. Această emisiune monetară este de o reală valoare, mai ales în contextul în care aceasta punctează într-un mod extrem de elegant unirea Dobrogei cu patria mamă. De asemenea, această emisiune numismatică are o profundă valoare istorică prin gravarea pe avers a scenei trecerii armatei române în Dobrogea, iar pe reversul acesteia portretul călare al regelui Carol I, dar și anul evenimentului aniversat și anume 1878. Faptul că în această zonă trăiesc laolaltă români, bulgari, aromâni, armeni, albanezi, greci, turci, tătari, italieni, ruși, lipoveni, sârbi, ucrainieni, unguri, conferă Dobrogei un loc aparte pe harta țării noastre. Turiștii care ne vizitează județul rămân profund impresionați de multiculturalitatea din acest spațiu pontic. Dobrogea poate reprezenta un model de conviețuire etnică pentru întreaga lume”.

„Este o iniţiativă excelentă, un demers ce trebuie salutat în anul Centenarului, care pentru noi, dobrogenii, se suprapune şi cu împlinirea a 140 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mamă. Constituie o recunoaştere a importanţei acestui act, chiar dacă atenția tuturor se concentrează pe cei 100 de ani. Se conferă astfel plus valoare acestui moment de reînceput, pentru că nu trebuie să omitem faptul că Centenarul constituie un act de încununare a altor momente poate la fel de importante, anterioare Marii Uniri. Banca Naţională face cadou constănţenilor şi dobrogenilor nu doar această ediţie ce va rămâne în istorie, ci şi deschiderea sediului Băncii Naţionale a României, la sfârşitul lunii septembrie, după un îndelung proces de restaurare şi de redeschidere a unei sucursale a BNR. Astfel, municipiul Constanţa, capitala informală a Dobrogei, îşi reconfirmă poziţia de zonă de importanţă economică ce nu poate fi ignorată de BNR. Nu numai că se mută într-o clădire nouă, dar se transformă dintr-un birou cu doi-trei angajaţi, într-o sucursală regională cu 50 de angajaţi, care va dispune de sală de tezaur, centru de formare regională, inclusiv se va putea vizita”.

„În esenţă, este extrem de onorant din partea BNR că are această iniţiativă care până la urmă ilustrează un moment istoric din existenţa naţiunii. Aflu de această chestiune prin intermediul ziarului ZIUA de Constanța şi poate că nici nu trebuia să ştiu, dar mă gândesc că meritam din partea BNR, în calitate de reprezentanți ai administrației publice dobrogene, să ne anunţe despre această onorantă intenție.

Este foarte frumos că se întâmplă acest lucru şi, iată, un moment cum a fost alipirea Dobrogei la patria mamă este la fel de important, cum am mai spus-o, ca şi 1 decembrie, ca şi 24 ianuarie, pentru că face parte din istoria patriei. Iar faptul că se emite o monedă jubiliară care marchează acest moment este foarte onorant pentru cei care s-au gândit şi extrem de onorant şi pentru noi, pentru că, iată, există o recunoaştere a unui moment foarte important pentru noi, dobrogenii. Şi dacă ni se va acorda posibilitatea, pe lege, am vrea şi noi să achiziţionăm câteva medalii să le avem aici şi să ne lăudăm cu ele. Eu şi ceilalţi care vor trece prin această funcţie, că doar nu o să mă eternizez aici”.