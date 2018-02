BNR lanseaza noi bani. Care este valoarea acestora

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 26 februarie 2018, Banca Nationala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele: valoare nominala: 10 lei metal: argint titlu: 999‰ forma: rotunda diametru: 37 mm greutate: 31,103 grame calitate: proof cant: zimtat Aversul monedei reda o compozitie care prezinta imaginile a doua lucrari ale pictorului Stefan Luchian In prim-plan, pe sevalet, Anemone, iar in plan secund, Fantana de la Brebu. Inscriptia in arc de cerc ROMANIA, stema Romaniei, valoarea nominala 10 LEI si anul de emisiu ...