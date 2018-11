BNR pastreaza prognoza de inflatie la 3,5% pentru 2018 si majoreaza la 2,9% prognoza pentru 2019

Banca Naţională a României (BNR) a păstrat la 3,5% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza pentru anul viitor, a anunţat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei. "Păstrăm prognoza de 3,5% pentru decembrie 2018, cu unele riscuri", a spus Isărescu. Pentru decembrie 2019, noua prognoză este de 2,9%, cu 0,2 puncte procentuale în plus faţă de estimarea precedentă, făcută în august. Potrivit datelor publicate în 10 octombrie de Institutul Naţional de Statistică, rata anuală a inflaţiei în luna septembrie a scăzut uşor la 5,03%, de la 5,1% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,55%, cele alimentare cu 4,44%, în timp ce serviciile au înregistrat un avans de 2,54% Rata medie lunară a inflaţiei în primele nouă luni din acest an a fost de 0,3%, faţă de 0,1% în perioada similară din 2017. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Cernat, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)