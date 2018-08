BNR, protocoale de cooperare cu SRI

BNR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banca Nationala a Romaniei are nu mai putin de patru protocoale sectrete incheiate cu Serviciul Roman de Informatii. In acest context, BNR a afirmat ca toate aceste protocoale au fost incheiate la initiativa SRI. "Mentionam ca protocoalele incheiate intre Banca Nationala a Romaniei si Serviciul Roman de Informatii se afla sub incidenta Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, a Hotararii de Guvern nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania si a Hotararii de Guvern nr. 781/2002 privind protectia informatiilor clasificate secrete de serviciu, si in consecinta, continutul acestora nu poate fi comunicat persoanelor neautorizate&quo ...