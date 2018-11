BNR pune in circulatie o noua moneda

Perchezitii pentru destructurarea a trei grupari infractionale specializate in contrabanda cu tigari Poliţiştii efectuează, luni dimineaţa, un număr de 27 de percheziţii domiciliare în judeţele Botoşani şi Suceava într-un dosar de destructurare a trei grupări infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări, a anunţat, printr-un comunicat de presă, purtătorul de cuvânt al ...

Alerta in Marea Neagra. Reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate ONU Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a anunţat că luni, la 0ra 11.00, va avea loc o reuniune de urgenţă a Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, după ce Rusia a capturat trei nave ucrainene în Marea Neagră, relatează Medifax, care citează Citește mai departe...

Un supliment folosit in tratarea infectiilor urinare incetineste evolutia cancerului Un tip de zahar intalnit in mod natural in merisoare si folosit in tratarea infectiilor urinare opreste evolutia tumorilor, arata un studiu recent.

Cele mai nocive produse de post. Nu mai pune gura pe asa ceva! Crenvurşti vegetali, pateurile şi salamul de soia sunt doldora de chimicale menite să suplinească lipsa materiei prime – carne, lapte şi ouă, şi duc ideea de purificare a organismului în derizoriu. Citește mai departe...

Au inceput protestele in Ucraina, dupa ce Rusia a capturat 3 nave. Porosenko vrea legea martiala, sedinta de urgenta la ONU UPDATE Serviciile Secrete ruse (FSB) au confirmat luni dimineata ca navele sale de patrula la frontiera au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, duminica, dupa ce au folosit arme de foc pentru a le opri.

Basescu da verdictul: pe cine trebuie sa susțina Opoziția la prezidențiale Senatorul PMP Traian Băsescu este de părere că Dacian Cioloş nu are şanse de a câştiga alegerile prezidenţiale de anul v ...

Cristian Dodu, ”monstrul din Fastaci”. Și-a parit soția, iar motivul este halucinant Cristian Dodu, ”monstrul din Fâstâci” – așa cum este supranumit acum -, a ajuns pe mâna polițiștilor pentru că și-a opărit soția. Certurile conjugale sunt la ordinea zilei, iar de multe ori se ajunge, din păcate, la violențe extreme. Numai că, de data aceasta, reținerea lui Cristian Dodu din Fâstâci, comuna Cozmești, scoate la iveală […] The post Cristian Dodu, ”monstrul din Fâstâci”. Și-a părit soția, iar motivul este halucinant appeared first on Cancan.ro.

Oana Roman, atac dur la adresa Bisericii Ortodoxe Romane:”O sa-mi sara toata lumea in cap“ Weekend-ul acesta a avut loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului Românesc, asta după ce timp de opt ani s-au făcut lucrări. Zeci de mii de credincioși au luat parte la slujba oficiată de Preafericitul Daniel şi de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, alături de un sobor de 100 de preoţi. În timpul slujbei de sfinţire, înăuntru au […] The post Oana Roman, atac dur la adresa Bisericii Ortodoxe Române:”O să-mi sară toată lumea în cap“ appeared first on Cancan.ro.

Escaladarea tensiunilor intre Ucraina si Rusia: Reuniune de urgenta luni a Consiliului de Securitate al ONU (diplomati) Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenţă privind escaladarea militară petrecută duminică între Ucraina şi Rusia, care a arestat trei nave ucrainene în strâmtoarea Kerci, potrivit unor diplomaţi citaţi de AFP. Reuniunea a fost solicitată atât de Rusia cât şi de Ucraina, po ...