Boala aparent banala care a ucis 80.000 de persoane intr-o singura iarna

Aproximativ 80.000 de persoane au murit in SUA iarna trecuta de gripa sau de consecintele legate de acest virus, potrivit unei surse a Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC). Citeste si: Averismentul medicilor: Gripa spaniola care a ucis peste 50 milioane oameni s-ar putea intoarce Este vorba de cea mai mare cifra din ultimele patru decenii, de la sezonul 1976-1977, potrivit datelor CDC. In timpul iernii trecute a predominat virusul A (H3N2), impotriva caruia vaccinul avea o protectie de 25 %, potrivit unei informatii publicate pe site-ul de internet al CDC. Pana la 25 august 2018, au fost raportate 180 de decese pediatrice in sezonul 2017-2018, dintre care 80 % au corespuns copiilor ...