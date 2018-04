BOALA ARTIȘTILOR Avicii a murit din aceeași cauza ca Ionela Prodan

DJ-ul suedez Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit vineri, la vârsta de 28 de ani, potrivit unui anunţ făcut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter.

El a fost găsit mort în Muscat, Oman, în după-amiaza zilei de vineri. Conform anumitor surse, Avicii a murit din cauza pancreatitei, aceeași boală care a răpus-o și pe Ionela Prodan. El era recunoscut pentru că a consumat foarte mult alcool, fiind și internat de două ori.

În 2014, DJ-ul a suferit mai multe intervenții chirurgicale. În 2016, el a anunţat că va renunţa la show-uri, iar în luna august a aceluiaşi an l-a susţinut pe ultimul, în Ibiza.

Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării de sănătate.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).

