Boala CUMPLITA de care SUFERA una dintre cele mai indragite femei din Romania. Strigatul ei de AJUTOR i-a ULUIT pe fani: Dupa atata DURERE, am CLACAT...

Andreea

Andreea Raicu a socat pe toata lumea cand a dezvaluit, acum cateva saptamani, ca a suferit de depresie. De atunci, vedeta a povestit de mai multe ori prin ce stari a trecut si cum a reusit sa se salveze, in speranta ca si alte persoane care sufera vor cere ajutor.

"Ori de cate ori ma simteam trista sau fara putere, aparea cineva in viata mea care imi spunea ca trebuie sa fiu puternica si ca nu trebuie sa las emotiile si tristetea sa ma copleseasca, pentru ca trebuie sa pot sa depasesc orice moment dificil. Ani la rand, am crezut in asta si am ignorat toate starile de oboseala, tristete, furie, le-am pus intr-o cutiuta si le-am ascuns, pentru ca eu trebuia sa fiu puternica, si nimic nu ma putea impiedica sa fac ceea ce trebuie sa fac. Pana intr-o zi, cand am clacat. Dezavantajul personalitatilor puternice este ca, intr-adevar, pot duce mult si tocmai asta le face caderea si mai violenta. Indiferent cat de puternica esti, esti om si ai emotii, si cu cat le ignori mai mult, cu atat facilitezi instalarea acelei dureri care in scurt timp va duce la depresie", a spus Andreea Raicu.

