Boala ficatului gras – 6 semne de avertizare si ce trebuie sa faci in acest caz

Boala ficatului gras este strans legata de obezitate, colesterol ridicat si hipertensiune arteriala. Desi este dificil de detectat, exista unele simptome care pot servi drept indicii pentru a detecta aceasta boala.

Stiintific denumita steatoza hepatica, boala este cunoscuta sub numele de boala hepatica grasa. Poate rezulta din consumul excesiv de alcool sau dintr-un sindrom metabolic, la fel ca diabetul sau hipertensiunea arteriala.

Ce este boala hepatica grasa?

Cand se acumuleaza grasimi in celulele hepatice, putem suferi de boala hepatica grasa. Aceasta afectiune este strans legata de obezitate, colesterol ridicat si hipertensiune arteriala. In multe cazuri, celulele adipoase se umplu cu grasime si „trec” excesul la organele din apropiere.

Anumiti oameni sunt mai susceptibili la aceasta boala:

Femeile de varsta mijlocie, Persoanele supraponderale, Pacienti cu diabet zaharat sau colesterol ridicat, Practicienii anumitor obiceiuri alimentare, Persoanele cu dependenta de alcool, Semne de boala hepatica grasa. Vestea proasta este ca, in majoritatea cazurilor, steatoza hepatica nu prezinta simptome. Cu alte cuvinte, pana cand nu se incearca o examinare adecvata, este dificil sa se detecteze boala. Exista trei tipuri de teste care ajuta la diagnosticarea bolii hepatice grase: Teste de sange (determina nivelurile transaminazelor), Sonograma hepatica (cu cat apare ficatul mai mare si mai luminos, cu atat este mai probabila boala).

Biopsia (testeaza amploarea bolii)

Unii pacienti au de fapt simptome sau sufera de anumite probleme de sanatate care pot fi legate de steatoza hepatica:

Dureri abdominale

Disconfortul sau senzatia de „injunghiere” in centrul sau in partea superioara a abdomenului care nu rezulta din nicio activitate si niciun fel de actiune poate fi un semn de steatoza hepatica. Poate aparea dupa masa, deoarece stomacul se extinde si preseaza impotriva ficatului marit. Umflarea abdominala. Ascita rezulta din afectiunile hepatice si este caracterizata prin prezenta lichidului intre peritoneul parietal si visceral. Semnele acestei probleme sunt distensie abdominala, indigestie, dureri de spate si dificultati de respiratie. Aceasta poate duce, de asemenea, la glezne umflate.

Indigestie

Daca ceva ce mananci (indiferent daca este sanatos sau intr-o cantitate mica) iti supara stomacul sau duce la greata sau gaze, s-ar putea sa existe o complicatie la ficat. Persoanele care au ficat gras merg frecvent la medic, crezand ca sufera de indigestie, dar cauza este de fapt steatoza hepatica.

Oboseala

Cand ficatul nu functioneaza in sincronizare cu metabolismul, acesta incetineste. Acest lucru se intampla atunci cand orice organ important se lupta cu o problema. Corpul incearca sa se protejeze de situatie si compenseaza prin a pompa mai putin sange. In acest caz particular, poate duce la epuizare inexplicabila, probleme de concentrare, confuzie, oboseala sau lipsa de energie. Persoana poate, de asemenea, sa-si piarda interesul pentru activitatile pe care le facea odata si, in schimb, sa doarma ore intregi.

Urina intunecata

Putem detecta probleme sau boli prin urina. Sa nu uitam ca acest lichid transporta toxine si deseuri. In cazurile de boala hepatica grasa, lichidul va avea o culoare mai inchisa decat cel normal, care nu se deschide pe tot parcursul zilei (desi urina este, in mod normal, mai intunecata dimineata, de obicei, ea incepe sa se deschida la culoare pe masura ce decurge ziua).

Fecalele pot prezenta, de asemenea, schimbari

Pot parea mai albe sau argiloase, cu un miros mai puternic decat in mod normal. Schimbari ale pielii. Icterul este un semn de steatoza hepatica. Se caracterizeaza prin piele galbuie si mucus din cauza nivelurilor crescute de bilirubina construite in tesuturi. Poate sa apara din cauza distrugerii globulelor rosii sau din cauza complicatiilor vezicii biliare. Tulburarile hepatice grase conduc la alte modificari ale pielii, cum ar fi: gatul si subratul decolorate, ruperea vaselor de sange faciale, palme rosii sau varice pe spatele lor, pe sani sau in zona umerilor. In plus, pete albe pot aparea sub unghii.

Dieta si boala hepatica grasa

Odata ce boala hepatica grasa a fost diagnosticata, urmatorul pas este sa incepi un tratament adecvat. In plus fata de medicamentele pe care medicul le poate prescrie, este esential sa urmezi o dieta cu continut scazut de grasimi si sa faci exercitii fizice. Iti recomandam urmatoarele:

Redu consumul de alimente rafinate.

Acest grup de produse alimentare include faina si zaharul alb. In loc de acestea doua, opteaza pentru cereale si produse integrale. Urmeaza o dieta mediteraneeana. Dieta mediteraneeana este una dintre cele mai sanatoase diete din lume deoarece se bazeaza pe alimente cu continut scazut de grasimi sau alimente care au grasimi sanatoase. De exemplu, uleiul de masline este un element cheie in acest stil de viata grozav.

Evita alcoolul

Alcoolul este unul dintre cei mai mari dusmani ai ficatului. Consumul prea multor bauturi alcoolice poate duce nu numai la steatoza, ci si la ciroza. Evita anumite medicamente. Adreseaza-te medicului tau pentru a afla care medicamente iti pot agrava afectiunea. Medicul tau te va sfatui probabil sa intrerupi utilizarea analgezicelor, a estrogenului si a medicamentelor antiinflamatorii.

Exercitii fizice

Exercitiile sunt o modalitate excelenta de a te ajuta sa te simti mai bine si de a ajuta sistemul tau hepatic sa functioneze corect. Poti sa te plimbi in parc, sa te plimbi cu cainele, sa mergi pe bicicleta sau sa inoti; alege metoda preferata de antrenament si fa-o de cel putin trei ori pe saptamana.

