Boala incurabila de care sufera Daniela Crudu: „M-am simtit foarte rau”

Desi este mereu vesela si cu zambetul pe buze, pana si Daniela Crudu are probleme care nu-i dau pace. Frumoasa bruneta se cofnrunta chiar cu probleme de sanatate, destul de serioase si fara leac.

Daniela Crudu a aflat, nu acum multa veme, ca sufera de o boala crunta, cu care multi oameni se lupta: diabetul.

Vedeta a ajuns, astfel, sa urmeze un tratament strict, problemele ei de sanatate neoprindu-se aici.

„Am fost, mi-am facut niste analize si mi-au descoperit diabetul. Fac un tratament de cateva luni cu niste pastile puternice. Am tratament, regim. Intamplator am descoperit. M-am simtit foarte rau si am zis sa ma duc sa-mi fac analize. A zis ca si la ovare am probleme. Eu n-am de-astea cu doctorul, nu-mi place sa merg, ma tratez acasa”, a povestit Daniela Crudu, la „Xtra Night Show”.

Daniela Crudu dezvaluie ce operatii are

De la interventii la fata, pana la silicoane noi si operatii de modelare a corpului, Daniela Crudu a incercat aproape tot ce era de incercat.

Chiar ea a dezvaluit acest lucru, declarandu-se un adevarat mic „cobai” pentru diverse proceduri.

„Tot ce apare nou, eu incerc. Eu sunt cobai. (...) Vreau sa imi lungesc picioarele, sa imi bag suruburi. Bine, glumesc, dar chiar exista. (...) Investesc in mine, n-am copii, n-am nimic”, a spus Daniela Crudu.

