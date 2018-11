Boala oilor face ravagii. Scrapia nu poate fi tratata, iar animalele trebuie sacrificate

Oi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca o boala ameninta animalele din Romania dupa pesta porcina. De data acesta, in pericol sunt oile. Scrapia este incurabila si singura modalitate de a opri extinderea ei este sacrificarea animalelor. In Bihor si Sibiu sunt cateva focare, iar ciobanii raman fara turme. Boala nu afecteaza oamenii. Scrapia este extrem de periculoasa. E de ajuns ca o singura oaie sa fie bolnava pentru ca intreaga turma sa fie sacrificata. Se transmite doar intre animale si nu poate fi tratata. Pentru ciobani, pierderile sunt enorme. Dumitru e ultimul din generatia lui care se ocupa cu cresterea oilor. Acum a ramas aproape fara niciun animal. Intrega turma de 200 de oi trebuie sacrificata. In ultimele luni, in judetul Sibiu au fos ...