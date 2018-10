Boala secreta care l-a macinat pe Ilie Balaci! Se ducea periodic la o clinica privata din Bucuresti fara sa il stie nimeni

Lumea fotbalului este in aceste zile in doliu! Unul dintre cei mai iubiti fotbalisti ai Romaniei, Ilie Balaci a incetat din viata, duminica dimineata, in Craiova, la numai 62 de ani!

Vestea mortii celui caruia oltenii ii spuneau cu mandrie “Minunea Blonda” i-a luat prin surprindere pe toti, intrucat nu se stia ca fostul mare jucator al Baniei ar fi avut vreo boala care sa il chinuie! Dimpotriva, Balaci era un tip activ, plin de viata si mereu cu zambetul pe buze!

“Nu era bolnav, ducea o viata extraordinara, facea sport, se intalnea cu baietii din generatia lui, cu Ando, cu Gino! Jucau fotbal, apoi mergeau la “Il Calcio”! Facea bicicleta acasa, se verifica tot timpul la doctor…Nu imi zisese sa aiba vreo problema de sanatate”, a spus un bun prieten de-al lui Ilie Balaci in presa!

Ilie Balaci a murit pe neateptate! "A fost macinat de o afectiune"

Pe de alta parte, odata cu mortea lui neasteptata, au inceput sa iasa la iveala si cateva secrete, pe care vedeta fotbalului le pastra cu sfintenie.

Putini stiu de pilda ca Ilie Balaci si-a ascuns problemele de sanatate cu care se confrunta de la o vreme! “Nu ii placea sa se planga nicioada. De aceea, cand a fost macinat de o afectiune in zona gatului care nu il lasa sa respire, a preferat sa apeleze la o clinica privata din Capitala! Isi facea programari atunci cand nu era lume, tocmai pentru a pastra discretia. Medicul il consulta constant si il sfatuia ca trebuie sa mai renunte la tigari. Ilie fuma foarte mult, in jur de doua-trei pachete de tigari pe zi si nu era bine deloc. Insa, asa era el, prefera sa faca tot ce ii place. Nu a renuntat la tigari, in schimb lua tratamentul prescris pentru alergii si incerca sa duca o viata sportiva. Nu a fost suficient din pacate, caci tot respiratia l-a tradat. A murit in urma unui stop cardio-respirator”, au dezvaluit persoane apropiate.

