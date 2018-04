Bodyguardul lui Floyd Mayweather a fost impuscat in fata hotelului. Ce s-a intamplat

Floyd Mayweather google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O veste cutremuratoare a strabatut America inca de la inceputul acestei saptamani, bodyguardul celebrului pugilist Floyd Mayweather fiind impuscat luni in fata unui hotel din orasul Atlanta. Postul local de televiziune, WSB TV, relateaza ca barbatul a fost impuscat in picior si a fost transportat la Grady Memorial Hospital. Nu se stie deocamdata daca Floyd Mayweather era impreuna cu bodyguardul sau in momentul atacului. Vezi si: Luptatorul MMA Conor McGregor a fost arestat de politisti! Ce a facut Impuscaturile au avut loc in dupa miezul noptii, in jurul orei locale 3 (ora 10, ora Romaniei). Investigatiile arata ca trei vehicule se intorceau simultan la acea ora de la un club de noapte din a ...