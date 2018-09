Bogdan Chirieac, despre chemarea lui Liviu Dragnea la Parchetul General: "Este de necrezut!'

Bogdan Chirieac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, presedintele PSD Liviu Dragnea a fost chemat la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul violentelor de la mitingul din data de 10 august. In acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul. „Este de necrezut! Politia politica s-a mutat de la DNA la Parchetul General. Domnul Dragnea este nevinovat. In afara de huligani, nu vad cine ar putea fi vinovati in protestul din 10 august. In niciun caz autoritatile”, a declarat Bogdan Chirieac, vineri seara, la Antena 3, in cadrul unei editii speciale. „Daca la doi ani de la castigarea alegerilor cu un scor zdrobitor, in Romania, Parchetul General isi mai permite sa fa ...