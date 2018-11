Bogdan Chirieac, dupa ce intalnirea dintre Klaus Iohannis si Theresa May a fost anulata: "Nu vreau sa sperii lumea. Imi este teama!"

Bogdan Chirieac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul britanic Theresa May a fost anulata, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect intr-o interventie telefonica la Antena 3. „Trebuie sa analizam lucrurile si in contextul MCV-ului si rezolutiei de ieri. Stiti ce ma frapeaza de cateva ore? Termenii inacceptabili in care au fost redactate. Niciun stat nu ar accepta termenii de acolo. La modul opreste implementarea legilor votate de Parlament, opreste revocarea procurorului. Cand vrei sa pui pe cineva in genunchi, intai pronunti niste termeni inacceptabili. Imi este teama ca intalnirea anulata nu se refera la ofensa facuta de vacanta domnului Iohannis. O va ...