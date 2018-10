Bogdan Mateescu, membru al CSM, cercetat disciplinar de Inspecția Judiciara in cazul judecatorului Petre Lazaroiu

Judecătorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este cercetat disciplinar de Inspecția Judiciară pentru afirmații făcute în spațiul public la adresa judecătorului constituțional Petre Lăzăroiu. Anunțul privind cercetarea a fost făcut, luni, chiar de judecătorul Bogdan Mateescu, pe pagina sa de Facebook, care a precizat că este cercetat la sesizarea judecătorului de The post Bogdan Mateescu, membru al CSM, cercetat disciplinar de Inspecția Judiciară în cazul judecătorului Petre Lăzăroiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.