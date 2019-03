Bogdan Trif: Anul trecut, gradul de ocupare pe litoral a fost de aproape 100% si datorita voucherelor de vacanta

Bogdan Trif google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat astazi, la Constanta, la deschiderea unui targ de turism, ca au fost prevazute sumele necesare in bugetele tuturor ministerelor si ca si anul acesta vor fi distribuite voucherele de vacanta. Vouchere de vacanta 2019. In ce conditii vor beneficia romanii care lucreaza in mediul privat de vacante de la stat "Au fost deja prevazute sumele in bugetele tuturor ministerelor, cu siguranta si anul acesta vor fi distribuite voucherele de vacanta. Este important sa le acordam in continuare, pentru ca au fost un motor de dezvoltare a industriei. Anul trecut, aici pe litoral, gradul de umplere a fost de aproape suta la suta si acest fapt s-a datorat in special acest ...