Bogdan Trif, ministrul Turismului, despre actiunea penala depusa de Ludovic Orban: Pune in pericol Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii

ANI sesizeaza Parchetul in cazul senatoarei PNL Carmen Harau Carmen Hărău, senatoare PNL de Hunedoara, a intrat în vizorul ANI după ce a deţinut mai mulţi ani simultan calitatea de ales şi funcția de cenzor supleant la o firmă privată. Citește mai departe...

Gheorghe Gheorghiu, cu sufletul sfașiat:”Sunt și momente grele. Nu e ușor pentru mine.” Aduce zâmbete pe fețele oamenilor și le încântă auzul cu cele mai frumoase melodii, însă puțini sunt cei care știu momentele grele prin care a trecut Gheorghe Gheorghiu. (AFLĂ AICI CUM POȚI CÂȘTIGA ȘI TU DE ACASĂ CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Gheorghe Gheorghiu are o mare durere în suflet. Și asta din cauză […] The post Gheorghe Gheorghiu, cu sufletul sfâșiat:”Sunt și momente grele. Nu e ușor pentru mine.” appeared first on Cancan.ro.

O femeie din Huși a gasit un portofel plin cu bani și l-a dus la Poliție O femeie din Huși a găsit un portofel plin cu bani și l-a predat oamenilor legii. (AFLĂ AICI CUM POȚI CÂȘTIGA ȘI TU DE ACASĂ CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Pentru gestul său, tânăra a primit o recompensă de la despăgubit. Mihaela Vlase a găsit un portofel doldora de bani pe o trecere de […] The post O femeie din Huși a găsit un portofel plin cu bani și l-a dus la Poliție appeared first on Cancan.ro.

Firea, ieșire furtunoasa la adresa liderului PNL: Dovada unui analfabetism juridic Primarul Municipiului București, Gabriela Firea, a avut o ieșire furtunoasă joi seara, după ce liderul PNL, Ludovic Orba ...

Detaliu cutremurator in cazul fetelor spulberate de tren in Salaj! Tinerele ar fi schimbat traseul inițial pentru a evita un crater aparut in drum Tragedie fără margini, joi seară (17 mai), în Sălaj. Patru tinere cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani au murit după ce mașina în care se aflau a fost spulberată de un tren. Șoferița a fost singura care a supraviețuit. Tânăra a fost transportată în stare gravă la spital. Fetele mergeau acasă, într-o […] The post Detaliu cutremurător în cazul fetelor spulberate de tren în Sălaj! Tinerele ar fi schimbat traseul inițial pentru a evita un crater apărut în drum appeared first on Cancan.ro.

Premierul Croatiei, primit cu onoruri militare la Guvern. Mica gafa de protocol inaintea intonarii imnurilor Premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, a ajuns, vineri dimineaţa, la Guvernul României, unde a fost primit cu onoruri militare. În cursul zilei, prim-ministrul croat va avea întâlniri cu preşedintele României, Klaus Iohannis, dar şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

Basescu stie cine ar trebui sa fie premier: E bun... L-am propus de doua ori Traian Băsescu crede că Siegfried Mureşan ar fi bun de premier

Premierul Croatiei, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare la Palatul Victoria Prim-ministrul Republicii Croaţia, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dăncilă. În cadrul ceremonialului au fost intonate imnurile celor două state şi a fost trecută în revistă garda militară de onoare. După momentul fotografie ...

ANAF anunta INCASARI RECORD pe 2018: ' S-a depasit planul de colectare stabilit prin legile bugetare' Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat joi că a colectat, în primele patru luni ale anului 2018, venituri bugetare în sumă totală de 75,58 miliarde lei, fără încasările din taxa clawback şi din operaţiunile de tip “swap“ prevăzute în legile bugetare anuale, ceea ce reprezintă o d ...