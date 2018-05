Bolile cardiovasculare: ce e esential sa stii despre ele

Bolile cardiovasculare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bolile cardiovasculare raman principala cauza de mortalitate si morbiditate in intreaga lume. De aceea „este extrem de important sa le cunosti simptomele, dar si metodele de prevenire, mai ales daca ai avut astfel de afectiuni in familie“, spune dr Oana Cuzino. Printre cele mai frecvente afectiuni legate de inima si de sistemul circulator se numara bolile coronariene – angina si infarctul miocardic –, hipertensiunea arteriala si aritmiile cardiace. Boala coronariana afecteaza vasele de sange ale inimii Boala arteriala coronariana apare atunci cand alimentarea cu sange a muschiului cardiac este blocata partial sau complet, provocand dureri in piept (angina) sau atac de c ...