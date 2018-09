Bolile de ficat si de tiroida ti se citesc pe piele. Vezi daca ai aceste simptome si tu

Culoarea pielii poate spune foarte multe despre anumite afectiuni ale unor organe din corp de aceea este important sa stiti unele semne. Spre exemplu cele mai evidente sunt modificare consistentei pielii in bolile de ficat, in unele boli pulmonare, sau in afectiunile tiroidei.

”In unele afectiuni endocrine pielea poate sa isi schimbe consistenta , gradul de hidratare, stratul lipidic sau sa isi schimbe culoarea. In afectiuni ale ovarelor (sindrom de ovar polichistic) pielea poate deveni “grasa”, la fel si parul, in afectiuni tiroidiene (hipotiroidii sau hipertiroidii) poate fi foarte uscata si pergamentoasa, rece, sau umeda si calda, in afectiuni ale suprarenalelor si hipofizei poate sa isi schimbe culoarea sau consistenta, etc”, explica dermatologul Anca Zranca.

Piele uscata. Daca pielea devine uscata si apare senzatia de mancarime, poate fi o simpla alergie la unul dintre produsele cosmetice pe care le folositi sau poate indica lipsa fierului din organism, afectiuni ale tiroidei sau anemie. In cazul in care aveti o iritatie care nu dispare cu niciun tratament, poate fi un semn ca sunteti prea stresat.

Paloarea-boli de rinichi. Paloarea pielii, insotita de mancarimi, poate fi semnul unor boli de rinichi. „La cei cu insuficienta renala cronica apare un miros de uree prin piele si respiratie. Mancarimile pielii apar tocmai din cauza cristalelor de uree care se elimina prin aceasta”, explica Loredana Pop, medic nefrolog. Parul uscat si fragil, dar si oboseala completeaza semnele care pot indica prezenta insuficientei renale.

Bataturi care nu se vindeca, indiciu al diabetului. Nevoia de a bea cinci-sase litri de lichide pe zi si cantitatea mare de urina eliminata in 24 de ore sunt semne ale diabetului zaharat, cand valorile glicemiei sunt ridicate. Tot la diabetici mai apar candidoze bucale sau vaginale, dar si infectii urinare care se vindeca greu. „Atunci cand apar complicatii ale diabetului, se observa leziuni tipice de eczema la picioare. De asemenea, din cauza pierderii unor substante la nivelul pielii, unele rani provocate de bataturi ajung sa se vindece foarte greu”, afirma Eduard Adamescu, medic specialist diabet zaharat.

Afectiunile tiroidei va albesc timpuriu. Cei cu hipertiroidie sunt slabi, agitati, transpira usor, au ochii mariti, si au alopecie. „In cazul hipotiroidiei, pielea este uscata si palida. In plus, bolnavul albeste precoce si este lent in miscari”, spune Luiza Vitan, endocrinolog. Pilozitatea in exces si acneea pot indica alte afectiuni endocrine, precum boala Cushing, cauzata de hiperactivitatea glandelor suprarenale, sau tulburari de ovare.

Palmele rosii anunta probleme cu ficatul. Hepatita acuta se manifesta prin semne pseudogripale, precum dureri de muschi, de oase, astenie sau lipsa poftei de mancare. In plus, la hepatici, urina este foarte colorata, iar scaunele, decolorate. „In hepatitele cronice apar stelut vasculare pe piele, pete mici si rosii. Palmele sunt, de asemenea, rosii. Scaderea densitatii firelor de par, accentuarea desenului venos, mai ales la nivelul abdomenului, si scaderea masei musculare indica tot hepatita cronica”, afirma Doru Cristian Gavrila, medic internist.

Riduri – afectiune posibila: osteoporoza. Ridurile faciale pot trada osteoporoza, arata un studiu recent al cercetatorilor de la Scoala de Medicina Yale. Dupa ce au examinat 114 femei la menopauza, cu varste cuprinse intre 40 si 50 de ani, au ajuns la concluzia ca femeile cu cele mai adanci riduri aveau cele mai fragile oase. “Oasele si pielea au ca element comun colagenul. Un nivel scazut de colagen favorizeaza aparitia ridurilor si deterioarea oaselor”, subliniaza autorul studiului.

Inrosirea pielii – afectiuni posibile: lupus, boli de inima, menopauza.Roseata pielii poate fi semn de lupus eritomatos, afectiune care provoaca o iritatie in forma de fluture pe obraji si nas. “Cei care sufera de boli cardiovasculare se confrunta cu roseata pielii. Efectul este mai evident pe fata, deoarece pielea este mai subtire si vasele de sange sunt mai apropiate”, explica dr.Oana Clatici, medic dermatolog la Spitalul Universitar din Bucuresti.

Schimbarea culorii pielii – afectiuni posibile: bronsita, astm, icter. Boli respiratorii precum bronsita, enfizemul pot colora pielea in galben sau gri, deoarece nu exista suficient oxigen in organism. “Pielea galbuie poate fi semn de icter, o afectiune cauzata de acumularea in sange a bilirubinei (pigmentul hemoglobinei, componenta a sangelui) sau alte afectiuni hepatice, biliare, chiar cancer gastric”, adauga dermatologul Clatici.

Buze uscate – afectiuni posibile: anemie, diabet. Crapaturile sau ranile la coltul gurii pot fi semnul unei anemii, cauzate de lipsa fierului in organism. Productia de celule rosii incetineste, iar ranile se vindeca mai greu. Alte cauze posibile pot fi diabetul sau infectia locala cu candida.

Fata umflata, pufoasa – afectiuni posibile: hipertiroidie, oreion. Atunci cand glanda tiroida nu produce suficienta tiroxina (care controleaza nivelul de energie consumata de organism) metabolismul este incetinit, ceea ce duce la ingrasare, inclusiv la nivelul fetei.

