Bolile reumatice, tot mai frecvente la tineri. Simptomele care trebuie sa ne ingrijoreze

Un sfert dintre europeni sufera de o boala reumatica, potrivit Ligii Europene impotriva Reumatismului. Practic, sunt aproape la fel de multi oameni afectati de reumatism ca si de hipertensiune. In plus, desi sunt considerate boli ale batranilor, acestea afecteaza din ce in ce mai mult oamenii activi, tineri si chiar copii. Spondilita este una dintre bolile reumatice inflamatorii care de obicei afecteaza tinerii. Poate aparea chiar si la varsta de 20 de ani. „Particularitatea spondilitei este aceea ca diagnosticul se pune greu si tarziu pentru ca manifestarile bolii la inceputul ei sunt complet nespecifice", spune conf.dr. Catalin Codreanu, presedintele Ligii Romane contra Reumatismului, medic primar reumat ...