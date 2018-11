BOMBA ANULUI IN IASI! Amanta fostului primar Nichita arunca in aer o ancheta a DNA: "Am fost dusa la o vila de protocol a SRI fara niciun mijloc de a comunica cu familia"

Adina Samson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Rasturnare de situatie intr-unul dintre cele mai sensibile dosare de coruptie ale momentului: Adina Kramer, fosta Samson, sustine ca a fost fortata de procurorii de la DNA si de lucratorii de la SRI sa dea declaratii impotriva lui Gheorghe Nichita • Fosta amanta a primarului Gheoghe Nichita sustine ca a fost tinuta timp de doua zile intr-o vila de protocol care apartine SRI • "Am fost sunata la serviciu de la DNA Bucuresti, spunandu-mi-se ca dupa serviciu voi fi preluata de o masina si dusa la o vila de protocol a SRI aflata in Gura Humorului. Acolo am stat doua nopti fara niciun mijloc de a comunica cu familia. Pe 30 aprilie, am fost dusa inapoi spre Iasi si lasata in parcarea din f ...