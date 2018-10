Bomba anului! Sefii unei celebre companii din Iasi, trimisi in judecata pentru gestiunea frauduloasa: Prejudiciul este de 5 milioane de euro

iasi de sus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Fostii sef ai unei importante companii din Iasi au fost trimisi in judecata pentru gestiune frauduloasa impreuna cu patronii unei firme private • Acestia sunt acuzati ca au devalizat fosta fabrica de stat Lactis SA in combinatii cu alte firme private de-a lungul anilor precedenti pana cand societatea a intrat in faliment • Anchetatorii urmaresc modul in care un om de afaceri a cumparat pe bani marunti fabrica de lactate, iar apoi a vandut-o cu preturi mult mai mari prin intermediul firmelor fantoma • Prejudiciul creat in acest dosar se ridica la aproape 5 milioane de euro Dupa ani de zile in care s-a batut pasul pe loc in ceea ce priveste devalizarea rasunatoare a fabricii Lactis SA, ...