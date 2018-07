Bomba! Augustin Lazar va fi evaluat! Anuntul lui Tudorel Toader

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei a precizat ca inainte de revocarea Laurei Codruta Kovesi, pe care era convins ca presedintele Klaus Iohannis o va pune in aplicare, i-a solicitat lui Augustin Lazar ca in momentul in care se va pune problema inevitabila a interimatului sa nu afle din presa pe cine propune interimar ci sa se consulte in prealabil. Potrivit lui Tudorel Toader acest lucru s-a si intamplat. „O cunosc pe doamna Jurma, procurorul sef interimar si mi-am dat acceptul. Daca e sa precizez la rigoare, dansul a propus si eu mi-am exprimat acordul. Ceea ce e firesc”. Editorial Simona Ionescu: "Republica procurorilor" s-a cutremurat prin revocarea "Reginei" In moementul ...