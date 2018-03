BOMBA! Ca sa scape cu fata curata, un afacerist cercetat penal pentru infractiuni economice i-a cedat afacerea fiicei sale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Compania care ar fi trebuit sa inlocuiasca o afacere importanta din domeniul produselor lactate a fost ingropata in datorii si bagata in insolventa • In doar cativa ani, afaceristii care au stat in spatele falimentarii Cavior Iasi au reusit sa distruga inca o companie de profil, desi administratorul firmei este cercetat penal tocmai pentru bancruta frauduloasa • Pentru a scapa de urma anchetatorilor, la scurt timp dupa ce au inceput problemele financiare, compania a fost transferata pe numele copilului patronilor Sotii Constantin si Viorica Curelariu, care au stat in spatele companiei falimentare Cavior SRL Iasi, au reusit sa distruga inca o firma in doar trei ani de zile, provocand prejudicii de aproape un mil ...