BOMBA! Controversat om de afaceri iesean, acuzat ca a falimentat una dintre cele mai mari ferme de stat din judetul Iasi

• Autoritatile fiscale fac demersurile de executare silita a terenurilor detinute de fosta ferma de stat Agromec Belcesti • Cateva mii de metri patrati de teren intravilan si numeroase corpuri de cladiri urmeaza sa fie valorificate pentru acoperirea unor datorii totale de aproape un milion de lei • Omul de afaceri care s-a aflat in spatele companiei este acuzat ca a bagat societatea in faliment cu buna intentie Mai multe terenuri si cladiri care apartin fostei ferme de stat Agromec Belcesti SA vor fi valorificate in cadrul unei licitatii publice organizate pentru acoperirea datoriilor de aproape un milion de lei, pe care le inregistreaza societatea ieseana administrata in ultima perioada de omul de afaceri Costel ...