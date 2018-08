Bomba cu ceas de la Cotroceni - Carmen Iohannis ar putea fi audiata la Parchetul General

Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, ar urma să fie audiată în cazul imobilului pierdut în instanță și de pe urma căruia familia Iohannis a încasat peste 300.000 de euro chirie.

Potrivit surselor Antena 3, procurorul de caz ia în calcul audierea lui Carmen Iohannis, audierile urmând să înceapă în perioada imediat următoare. Președintele ar putea fi citat ca martor.

Redactia Lumeajustitiei.ro a depus in 9 mai 2018, la registratura sediului central al DNA din Bucuresti, o sesizare penala impotriva Presedintelui Klaus Werner Iohannis, a sotiei sale Carmen Iohannis si a notarului Radu Gabriel Bucsa din Sibiu, in legatura cu manoperele prin care cuplul prezidential a intrat, incepand cu 1999, in posesia a doua imobile in centrul Sibiului, la adresele: str. Nicolae Balcescu nr. 29 si str. Gheorghe Magheru nr. 35. Imobilele apartineau Statului roman si erau administrate de Primaria Sibiului, care a fost condusa in perioada iulie 2000 – noiembrie 2014 de Klaus Iohannis. De pe urma exploatarii imobilului din str. Nicolae Balcescu nr. 29 (inchiriat Bancii Raiffeisen), sotii Iohannis au obtinut 320.000 euro, pana cand instantele brasovene le-au anulat atat actul de vanzare-cumparare declarandu-i cumparatori care nu pot invoca buna-credinta, precum si actele de mostenire false, care au stat la baza preluarii imobilului din patrimoniul statului.

Sesizarea penala depusa la DNA a fost inregistrata sub nr. 8948/09/05.2018.