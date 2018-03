”Bomba” cu Iohannis la Bruxelles, sau ”bomba” cu Dragnea in Deal!?

ShareTweet Citesc o știre preluată acum câteva minute de de pe un site care citează surse: Iohannis e în cărți pentru funcția de președinte al Consiliului European. Interesant este că la rându-mi, nu cu multă vreme în urmă, am primit această informație la București. Mi s-a părut de luat în seamă, dar am sărit peste ea. Iohannis urmează (urma?) să candideze pentru un nou mandat la Cotroceni. Alegerea este, ca orice la noi, cu multe fețe. Moneda are uneori, se zice, aversul mai mare decât reversul. Funcția de președinte al Consiliului European nu e de ici, de colea și poate încununa o carieră. Iar în UE, dincolo de ce citesc în știre, că știe germană, engleză, franceză (știe și limba română!), detalii care cântăresc, sunt și altele, mai puternice. Forța economică a UE rămâne Germania, unde sasul nostru are neamuri și susținere. Cu Franța, destul de vocală în UE, are relații amicale. Că un român ar putea ajunge președinte acolo, sus, e de bine. Ce se va petrece acasă unde un politician, mă refer la Dragnea, luptă din răsputeri să scape de toți cei care îi paradesc suișul și care are țintă clară Cotrocenii? Păi are niște dodare! Ei, na! Dosarele se vor face scrum, dacă nu chiar de pe acum sunt făcute. Anunțând, ”pe surse”, știrea-bombă cu Iohannis care, firește, nu mai are cum și de ce candida pentru Cotroceni, dacă nu e cumva o știre de amețit lumea, n-ar trebui anunțată, tot pe surse, rămânerea drumului neted pentru Dragnea spre Palatul din Deal? Care-i mai bombă decât ”bomba”? Nu cumva cea despre care ”sursele” nu vorbesc? Dacă negocierea postului lui Iohannis în UE se face din timp și e în rulare, nu cumva din timp se fac (s-au făcut!) niște aranjamente și acasă? Cine, câți știu de ele? Cine a dat porcul și cine a participat la petrecerea cu șorici? Dacă-i adevărat că Iohannis pleacă la Bruxelles, dreapta, atâta câtă mai e, rămâne fără un candidat valid. Cine va candida? Cum poate ajuta, discret, dreapta, candidatul stângii? Punând un candidat slab, un candidat de paie, fără șanse, fără notorietate. O spunea, ironic, Adrian Năstase, acum ceva vreme. Asistăm la un aranjament european sau la unul strict dâmbovițean din care, ca mereu, poporul român nu e luat în calcul? Lucian Avramescu ShareTweet