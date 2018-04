Bomba! DNA ancheteaza legatura dintre Coca Cola si Politia Rutiera! Cum si-a riscat un sef libertatea pentru baxuri de suc

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DNA ancheteaza modul in care compania Coca Cola a sponsorizat Serviciul Politiei Rutiere din cadrul Politiei Timis – reiese din rechizitoriul prin care au fost trimisi in judecata fostii sefi ai institutiei pentru mai multe infractiuni de coruptie, potrivit pressalert.ro. Ancheta a inceput dupa un denunt al agentului Dorin Duma, in care vorbea despre faptul ca din ordinul seful de atunci al Serviciului Politiei Rutiere, comisarul sef Marcel Craciunescu a transportat la firma sotiei acestuia racoritoare care erau primite ca sponsorizare pentru IPJ Timis. "In schimbul furnizarii in mod gratuit de produse ale companiei Coca-Cola catre I.P.J. Timis – Serviciul Politiei Rutiere, soferii acestei companii dar si anga ...