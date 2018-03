BOMBA Gigi Becali CONFIRMA ca le-a cerut jucatorilor sa se dea la o parte: 'Steaua nu joaca pe mocirla si pe gheata'

Gigi Becali a declarat, joi, că jucătorii lui Nicolae Dică au evoluat în faţa echipei Hermannstadt, în meciul din Cupă, scor 0-3, aşa cum le-a cerut, şi anume ţinând cont de faptul că singurul lor obiectiv era să nu se accidenteze.

“S-au prezentat cum le-am spus, cum le-a şi transmis antrenorul: să joace fotbal, să intre pe teren, să nu se accidenteze. Pentru că nu se poate juca fotbal aşa, noi nu jucăm pe terenuri de-astea. Să dau vina pe nişte oameni cărora eu le-am transmis ceva? Noi avem o strategie, nu ne jucăm cu Steaua, stai 24 de ore, stai că mâine e mocirlă... Am jucat fotbal şi cu asta basta ca să nu zică că am desconsiderat competiţia. Luptăm şi câştigăm dacă se poate. Aseară ăsta a fost ordinul meu: staţi acolo, jucaţi fotbal şi cu asta basta. Nu se poate juca fotbal pe mocirlă. Nu pot să-l pun pe Budescu să joace pe un astfel de teren”, a spus Becali la Digi Sport.

Citește și: Simona Halep le-a luat fața adversarelor în 2018: Ce loc ocupă în topul câștigurilor din circuitul feminin și ce titlu a câștigat

Becali a făcut referiri şi la faptul că Nicolae Dică a spus că FCSB nu are nicio şansă la titlu cu o astfel de prestaţie: “Dică putea să vă spună ce le-am spus eu după tot circul ăla de aseară. Intraţi pe teren şi faceţi prezenţă ca să nu aveţi probleme . Singurul obiectiv este să nu vă accidentaţi. Dacă vedeţi că adversarii intră cu lunecări, daţi-vă la o parte. Nu am venit aici să ne accidentăm. Noi voiam să câştigăm jocul, dar nu cu orice risc. Steaua nu joacă pe mocirlă şi pe gheaţă”.

Nicolae Dică, a declarat, joi, după meciul cu Hermannstadt, pierdut cu scorul de 0-3, că nu are nicio explicaţie pentru felul în care s-a prezentat echipa şi că este supărat pe jucători.

Citește și: Surse PSD: cine i-ar lua locul lui Liviu Dragnea după Congresul PSD! Planul din umbră

"Nu am nicio explicaţie pentru care ne-am prezentat în halul acesta. Am fost penibili cu toţii. Să nu reuşim să ne impunem în faţa unei echipe de liga a doua. Atunci când pătrunzi pe teren fără atitudine, se întâmplă aşa ceva. Sunt supărat pe toţi jucătorii care au evoluat. Nu am făcut ce trebuia să facem azi. Era un obiectiv şi eu îmi doream să câştig acest trofeu. Sunt supărat pe atitudinea avută. Chiar dacă terenul a fost cum a fost, nu avem nicio scuză”, a spus Dică, potrivit digisport.ro.

El a precizat că FCSB trebuie să arate altfel. “Trebuie să avem altă faţă, altfel nu avem nicio şansă să câştigăm campionatul. Eu sper să înţeleagă că atunci când nu dai totul, şi te gândeşti că eşti jucător la FCSB, nu faci nimic", a afirmat Dică.

Citește și: Vești bune pentru femeile gravide: De ce servicii medicale gratuite vor beneficia în 2018

Formaţia FCSB a fost eliminată, joi, în sferturile de finală ale Cupei României, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de echipa de eşalon secund Hermannstadt, într-un meci disputat la Sibiu, joc care ar fi trebuit să aibă loc miercuri, dar a fost amânat. Golurile au fost marcate de B. Rusu '11, '62 şi Blănaru '29.