BOMBA in economia locala! Concedieri masive la una dintre cele mai mari fabrici din Iasi: Sute de persoane isi pierd locurile de munca

• Sfarsit dramatic pentru una dintre ultimele fabrici care inca mai functioneaza in zona industriala a Iasului • Dupa scandalurile iscate intre actionari pe marginea tranzactiilor intragrup, care au devalizat societatea ieseana pe parcursul anului trecut, conducerea a decis sa concedieze absolut toti angajatii fabricii de textile • La Tribunalul Iasi a fost inceputa o actiune pentru anularea contractelor colective de munca in cazul a peste 150 de salariati, pe langa acestia numarandu-se mai multe persoane care isi vor pierde locurile de munca in mod indirect • Conflictul este dus intre societatile controlate de milionarul Stefan Vuza si SIF Moldova, actionari principali ai Iasitex SA • Dupa disponibilizari ...